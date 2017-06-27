Даже выключенные смартфоны делают людей глупее

Даже брошенный взгляд на выключенный смартфон делает человека глупее. К такому выводу пришли ученые Техасского университета в Остине по результатам любопытного эксперимента.

Участники исследования, а их было около 600, получили ряд математических задач. Одновременно их попросили запомнить и потом повторить случайную последовательность слов. При этом людей разделили на три группы. Первым предложили оставить телефоны на столе, вторым – спрятать в сумку, третьим – пришлось унести устройства в соседнюю комнату, пишет The Nextweb.

Как показали исследования, те, кто видел свои телефоны, справлялись с заданиями гораздо хуже.

Ученые пришли к неутешительному выводу: присутствие смартфонов ухудшало производительность, снижало когнитивные способности. Таким образом, телефоны занимали место в процессе познавательной мысли, даже когда «молчали», но находились рядом.

Отмечается, что участники эксперимента никак не взаимодействовали со своими смартфонами, не получали никаких уведомлений, которые бы их отвлекали.

Это говорит о том, что, если вам нужны высокие результаты, требуется концентрация внимания, спрячьте смартфон в сумку или карман.

Остин, Ольга Ветрова

Остин. Другие новости 26.06.17

Ученые обнаружили восемь пригодных для жизни экзопланет. / Осталось всего 3 месяца? Политик заявил о вселенской катастрофе. / Первую «Интернет-сеть» создали грибы – задолго до появления человека. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»