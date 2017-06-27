Ученые: Клещи способны вызывать устойчивую аллергию на мясо у людей

Во многих странах мира продолжают фиксировать все больше случаев, когда после укуса клеща у людей появляется аллергия на мясо. Впрочем, отмечается, что вегетарианцем поневоле человек может стать только после укусов некоторых видов этих паразитов.

В первую очередь, речь идет о клещах вида Amblyomma americanum, получивших распространение в США. Его легко определить по белому пятну на спинке. Именно благодаря нему он также известен как «одинокая звезда» – в честь штата Техас, на флаге которого изображена пятиконечная звезда белого цвета. В текущем году, как передает Openreporter.ru, на территории СШАК было зафиксировано порядка 200 случаев укусов клещей, вызвавших аллергию у пострадавших.

По мнению ряда экспертов, после укуса «одинокой звезды» человек не сможет есть «красное» (например, говядина) мясо никогда. Однако реакция его организма на мясо птицы останется нормальной. Ученые полагают, что это связано с тем, что в мембране клеток большинства млекопитающих присутствует углевод под названием галактоза-альфа-1,3-галактоза (альфа-Gal), который воспринимается организмом как аллерген. После укуса клеща иммунная система начинает атаку на чужеродный агент всякий раз, когда «красное» мясо попадает в организм.

Симптомы аллергии – сыпь, зуд, рвота, затруднение дыхания и диарея, иногда аллергик может упасть в обморок. Крайне редки случаи летального исхода. По словам экспертов, аллергию на мясо могут вызвать и некоторые другие виды клещей. Подобные случаи зарегистрированы в Австралии, Франции, Германии, Швеции, Испании, Японии и Корее.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.06.17

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