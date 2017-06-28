Астрономы впервые обнаружили двойные черные дыры

Ученые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, одна из которых вращается вокруг другой. Подобное космическое явление ранее не встречалось исследователям.

Спаренные черные дыры находятся в эллиптической галактике 0402+379, которая расположена в 750 млн световых годах от Земли. Общая масса этих объектов более чем в 15 миллиардов раз превышает массу Солнца, сообщает на портале EurekAlert!.

С помощью радиоинтерферометра VLBA, состоящего из десяти различных радиотелескопов, астрономы изучили систему и пришли к выводу, что в ней присутствуют два ядра, в центре которых две сверхмассивные черные дыры.

Объекты удалены друг от друга на 24 световых года, однако при этом связаны гравитационными силами. Полный оборот они совершают за 30 лет, вероятно, через миллиарды лет они сольются в один объект, который породит новые гравитационные волны.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 28.06.17

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