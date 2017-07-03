NASA: Сибирские пожары стали крупнейшими за 10 тысяч лет

Эксперты NASA заявили, что в текущем году лесные пожары в Сибири стали самыми масштабными за последние десять тысяч лет. Специалисты аэрокосмического агентства уверены, что это может оказать серьезное влияние на изменение климата, так как сибирские леса, как известно, занимают более чем 10% суши, а потому играют чрезвычайно важную роль в круговороте углерода и насыщении атмосферы кислородом.

Еще 28 июня спутники NASA Suomi NPP и Aqua сообщали о сильнейшем задымлении, вызванном пожарами. Дым поднимался на огромную высоту, напоминает РИА ФАН. Сибирские леса ежегодно поглощают из атмосферы более полумиллиарда тонн углекислого газа. При пожаре происходит обратный процесс и гигантское количество углерода высвобождается наружу, что наносит огромный вред атмосфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ускорять таяние льдов в Арктике.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.07.17

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