Карликовая галактика «обстреливает» Млечный путь звездами и черными дырами

Группа молодых ученых из Кембриджского университета выдвинули теорию о том, что гиперскоростные звезды на самом деле родились не во Млечном пути, а попали из карликовой галактики Большое Магелланово Облако (БМО), пишет портал Сambridge-news.

На протяжении последних десятков лет ученые пытались понять, откуда появились гиперскоростные звезды. Наиболее вероятным считалось объяснение, что они разгоняются до скоростей в 100 км в секунду за счет гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики.

При этом в нашей галактике таких звезд было обнаружено «смехотворно» малое количество – чуть больше двадцати.

Используя данные последних телескопических съемок неба и компьютерного моделирования, ученые нашли «очень естественное» объяснение этому феномену – гиперскоростные звезды на самом деле «пришельцы» из маленькой и более быстрой карликовой галактики.

Используя современное оборудование, астрономы смогли увидеть траекторию движения этих звезд на протяжении двух последних десятилетий.

Новые данные также показали, что за последние несколько миллиардов лет в нашу галактику из БМО попали миллионы нейтронных звезд и черных дыр.

«Это шокирует. Сейчас мы понимаем, что БМО способно взаимодействовать с нашей галактикой и менять ее», – отметил по результатам исследований доктор биологических наук Дуглас Бубер.

БМО является самым крупным и быстрым из десятков карликовых галактик, которые пролетели мимо Млечного пути.

«Эти звезды только что прыгнули с «экспресса» – неудивительно, что они быстрые. Это также объясняет их положение на небе, потому что самые быстрые выбрасываются по орбите ЛКМ в сторону созвездий Льва и Секстанов», – сказал сотрудник Института астрономии Роб Иззард.

При этом ученые подчеркнули, что, изучив расстояние, которое преодолела звезда, можно измерить массу галактики, из которой она «выстрелила».

Авторы исследования надеются, что в следующем году, когда европейский зонд-«звездочет» GAIA завершит первую фазу своих наблюдений и измерит скорость движения миллиарда ближайших к Земле светил, они получат больше подтверждений своей теории.

Кембридж, Мария Вяткина

Кембридж. Другие новости 05.07.17

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