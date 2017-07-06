Ученые нашли способ выявлять «двойники» Земли

Группа ученых их Португалии и Германии выяснила, от чего зависит вероятность формирования планет вокруг разных звезд. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Проанализировав статистические свойства «звезд-хозяев» и их экзопланет исследователи смогли узнать больше о формировании и эволюции планет. Так базы данных звездных параметров SWEET-Cat показали определенные закономерности в распределении планет.

Крупные экзопланеты чаще всего встречались у звезд, в которых почти отсутствовали астрономические «металлы» – элементы тяжелее водорода и гелия. Как правило, чем «чище» звезда, тем больше шанс открытия у нее действительно больших газовых гигантов.

Небольшие планеты возникали в окрестностях звезд, где было столько же «металлов», как в Солнце, или больше.

Таким образом, ученые сделали вывод, что небольшие планеты возникли в результате скопления газа на поверхности каменистого «зародыша» планеты, похожего по размерам и плотности на Землю, а крупные газовые гиганты – в результате прямого гравитационного коллапса части газа в протопланетном диске из-за появления в нем участков с аномально высокой плотностью.

Еще одной закономерностью, которую смогли обнаружить ученые, – чем меньше «металлов» содержала звезда, тем сильнее были удалены планеты от нее.

По мнению астрофизиков, их гипотеза способна выявлять звезды, рядом с которыми можно будет обнаружить двойники Земли.

Берлин, Мария Вяткина

Берлин. Другие новости 05.07.17

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