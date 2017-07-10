Эксперты NASA рассказали о мощном взрыве на Луне

Представитель NASA рассказал, что на днях произошло мощное столкновение метеорита с Луной. Подробности приводят специализированные СМИ, которые сообщают, что последствия столкновения были заметны с Земли, а увидеть их можно было без специального оборудования.

В NASA рассказали, что во время столкновение с естественным спутником Голубой планеты, скорость метеорита составляла примерно 90 тысяч километров в час, а его масса не превышала 40 килограммов.

РИА ФАН отмечает, что ученые сравнили столкновение со одновременным взрывом десяти американских крылатых ракет системы «Томагавк», а яркость – сопоставимой с четырьмя звездными величинам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.07.17

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