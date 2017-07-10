Понедельник, 10 июля 2017, 16:27 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Эксперты NASA рассказали о мощном взрыве на Луне

Эксперты NASA рассказали о мощном взрыве на Луне

Представитель NASA рассказал, что на днях произошло мощное столкновение метеорита с Луной. Подробности приводят специализированные СМИ, которые сообщают, что последствия столкновения были заметны с Земли, а увидеть их можно было без специального оборудования.

В NASA рассказали, что во время столкновение с естественным спутником Голубой планеты, скорость метеорита составляла примерно 90 тысяч километров в час, а его масса не превышала 40 килограммов.

РИА ФАН отмечает, что ученые сравнили столкновение со одновременным взрывом десяти американских крылатых ракет системы «Томагавк», а яркость – сопоставимой с четырьмя звездными величинам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.07.17

В США создали лишенный аккумулятора радиотелефон. / Ученые: поверхность Марса уничтожит все живое. / Семья приморских тигров устроила фотосессию в тайге.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Наука, все новости

Технологии /

В США создали лишенный аккумулятора радиотелефон

Челябинск /

Ученые: поверхность Марса уничтожит все живое

Дальний Восток /

Семья приморских тигров устроила фотосессию в тайге

Екатеринбург /

«У нас прекрасно оперируют, теперь надо научиться реабилитировать», – Свердловская область стала площадкой по восстановлению россиян после инсультов

Политика /

Минобразования затеяло масштабную школьную реформу

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости