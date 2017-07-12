Астрономы обнаружили самую крохотную звезду во Вселенной

Международный коллектив астрономов сделал удивительное открытие. Ученые обнаружили самую малую из известных науке звезду (не считая компактных, фактически мертвых, светил). Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics, кратко о нем сообщает Popular Mechanics.

Светило получило имя EBLM J0555-57Ab. Оно в 85 раз тяжелее Юпитера, а по своим размерам лишь немного крупнее Сатурна. Оно вместе с двумя звездами солнечной массы, EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B, является частью тройной системы, расположенной на расстоянии 600 световых лет от Земли в созвездии Скульптора.

«Крохотная» EBLM J0555-57Ab вращается вокруг EBLM J0555-57A, но, несмотря на это, практически не отдает ей свою материю. Ученые пока не разобрались в механизмах взаимодействия этих светил, благодаря которым возникла данная тройная система. Как отмечает «Лента.ру», первоначально астрономы полагали, что EBLM J0555-57Ab является крупной экзопланетой, однако последние наблюдения позволили уточнить статус объекта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.17

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