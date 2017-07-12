Ученые нашли ответ, почему пожилые люди мало спят

Группа ученых-биологов из США и Танзании выяснили, что пожилые люди мало спят из-за эволюции. Соответствующие выводы были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Эксперты отмечают, что сон необходим для жизнедеятельности человека, однако он превращает людей в уязвимую добычу для хищника, и исторически нес в себе ряд других опасностей.
Согласно выводам ученых, чтобы снизить риски, животные, обитающие в группах, делили время бодрствования и поочередно ложились спать. Аналогичная особенность есть и у людей.
«Мы исследовали активность охотников-собирателей из племени Хадза в Танзании. Измерив время сна и бодрствования у представителей Хадза, мы обнаружили, что все представители племени одновременно находились в состоянии сна не более 18 минут», – отмечают авторы исследования.
Ученые отмечают, что более молодые участники исследования позже ложились спать и позже вставали, в то время как более старшее поколение просыпалось раньше.
Биологи предполагают, что наличие в одной группе индивидов разного возраста делало ее более защищенной от «рисков сна».
Таким образом, разные хронотоп и архитектура человеческого сна в современных популяциях могут представлять собой наследие естественного отбора, действовавшего в прошлом, чтобы уменьшить опасность, считают авторы исследования.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 12.07.17
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