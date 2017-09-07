В русской Арктике нашли следы массового вымирания жизни на Земле

Ученые впервые сумели обнаружить в Арктике следы произошедшего более 370 млн лет назад массового вымирания флоры и фауны. Находка была сделана недалеко от станции «Остров Самойловский» в дельте реки Лена.

«Событие Келлвассера – это второе крупнейшее вымирание, одно из крупнейших вымираний биоты (совокупности всех живых организмов – прим. ред.) на Земле, оно никак не связано ни с какими оледенениями», – рассказал замдиректора Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.Трофимука (ИНГГ) Николай Сенников.

Он отметил, что следы представляют из себя проявление черносланцевых толщ. Они были обнаружены впервые в Германии и Марокко. Аналогичные этим следы теперь нашли возле арктической станции, передает «Интерфакс». В настоящее время результаты исследований проходят дополнительную проверку, и, возможно, считает ученый, арктический объект поможет установить причины вымирания.

По одной из гипотез, к событию Келлвассера привело изменение океанических течений, и на шельф хлынули насыщенные сероводородом воды. «И все погибло», – сказал ученый, добавив, что всего глобальных вымираний на Земле было шесть, как правило, к ним приводил комплекс причин.

Отметим, что научно-исследовательская станция «Остров Самойловский» построена в 2012 году на одноименном острове в дельте реки Лена, исследования на острове ведутся около 15 лет – там работает совместная российско-германская экспедиция «Лена». Старая российско-германская станция на Самойловском фактически оказалась у самого обрыва из-за изменения береговой линии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.17

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