От ученых сбежал переносчик смертельно опасного вируса

В Японии во время пресс-конференции сбежал переносчик смертельно опасного вируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Миядзаки: префектура организовала конференцию, чтобы повысить осведомленность населения о болезни с тромбоцитопеническим синдромом (СФЦ), переносчиком которой являются клещи. В Миядзаки от укусов зараженных насекомых уже пострадали несколько человек, один скончался.

На пресс-конференцию привезли живого и мертвого клещей, но когда один из участников для видео попытался подцепить живое насекомое пинцетом, клещ сбежал. Тщательные поиски успехом не увенчались. Помещение пришлось опрыскать инсектицидами, сообщает Daily Mail. Клеща – ни живого, ни мертвого так и не нашли.

СФЦ – это относительно новое инфекционное заболевание, встречается в Китае, Корее и Японии.

Симптомы обычно развиваются в течение двух недель после заражения: возникает острая лихорадка, тошнота, рвота, резко снижается иммунитет, нарушается работа внутренних органов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.09.17

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