Ученые нашли несколько тысяч неизвестных науке неуязвимых микроорганизмов

Австралийские ученые обнаружили около восьми тысяч новых микроорганизмов, большая часть которых относится к экстремофилам, обитающим в неподходящих для жизни условиях.

Чтобы выделить новые формы жизни, исследователи изучают генетический материал, взятый в окружающей среде. Фрагменты ДНК с помощью компьютерных технологий собирают в геномы, так определяют функции отдельных генов и соотносят их с конкретными видами микроорганизмов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Nature Microbiology.

Ученые из Квинслендского университета в Австралии проанализировали 1500 проб и нашли 7903 уникальных генома. Большая часть новых бактерий живут в среде, в которой другие микроорганизмы не выживают. Они обитают в гидротермальных источниках, токсичных шахтных водах, а некоторые из неизвестных ранее науке бактерий обитали в фекалиях бабуина и отходах пальмового масла.

Канберра, служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 13.09.17

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