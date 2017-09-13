Ученые: кошачий паразит может вызывать рак мозга у людей

Американские ученые выяснили, что заражение человека токсоплазмой – паразитом кошек – может привести к развитию серьезных заболеваний мозга, в том числе рака, Альцгеймера и Паркинсона.

Исследование специалистов из Университета Чикаго опубликовал журнал Nature. На протяжении 40 лет ученые наблюдали за членами трехсот семей, которые были заражены токсоплазмой. В частности, исследователи регистрировали работу мозга людей.

Выяснилось, что кошачий паразит, который до недавнего времени считался относительно безобидным, может провоцировать изменение работы генов в человеческом мозге. Токсоплазмоз подавляет гены, отвечающие за работу врожденной иммунной системы, и усиливает те, которые управляют процессами, связанными с ростом стволовых клеток и новых тканей.

В результате у человека может развиться опухоль, эпилепсия, а также болезнь Альцгеймера и Паркинсона. По словам ученых, заболевания мозга могут запустить и другие факторы, действующие на фоне токсоплазмоза, такие как беременность, стресс, другие инфекции или плохая микрофлора.

Исследователи утверждают, что токсоплазма способна менять поведение хозяина. Так зараженные мыши не боятся кошек, а люди могут быть склонны к суициду, нерациональным поступкам, а также необъяснимым приступам ярости.

Чикаго, служба информации РИА «Новый День»

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