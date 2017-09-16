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«Это будет катастрофа»: гигантский астероид может упасть на Марс

«Это будет катастрофа»: гигантский астероид может упасть на Марс
Фото NASA

Марсу угрожает астероид огромный размеров, открытый российскими астрофизиками в 2015 году.

Небесное тело было обнаружено при помощи сети наземных телескопов-роботов. Размер астероида составляет 10 футбольных полей, сообщает runews24.ru. Его диаметр – 1 км, а масса – более 150 млн тонн.

Огромный космический объект получил название 2015 UM67 и входит в список потенциально опасных астероидов. Он пересекает не только орбиту Марса, но и Земли. Если астероид врежется в Марс, то эта планета вовсе исчезнет, полагают специалисты. По их мнению, падение этого небесного тела на Землю к крайне негативным последствиям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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