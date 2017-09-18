Понедельник, 18 сентября 2017, 15:10 мск

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Наука

Ученые: через 30 лет люди научатся жить вечно

Ученые: через 30 лет люди научатся жить вечно

Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро уверен, что в скором будущем человечество раскроет тайну бессмертия. По его словам, жить вечно людей научат мыши, а первый «бессмертный» человек потратит на продление своего существования миллиарды долларов, но в итоге все-таки умрет.

В ходе экспериментов продолжительность жизни лабораторных мышей удалось увеличить втрое. Некоторые грызуны живут в течение времени, эквивалентного 300 человеческим годам. Это позволяет исследователям значительно продвинуться в достижении бессмертия, а через 20-30 лет и вовсе разгадать тайну вечной жизни, заявил Кордейро в интервью RT.

Ученый заявил, что биологического предела продолжительности человеческой жизни не существует, есть клетки, которые не стареют с течением времени и умирают вместе с организмом. «Лучшие из них – это стволовые клетки. Срок их жизни не ограничен. Правда, для этого они должны находиться в соответствующей среде», – отметил Кордейро.

Раковые клетки, в которых произошла серия мутаций, также останавливают старение. Если подробнее их изучить, можно развить соответствующие технологии, применить их на людях и достичь бессмертия. Однако для этого требуется много времени и средств. «Так что первому «бессмертному» человеку, возможно, придется потратить миллиарды долларов, и, что самое ужасное, не исключено, что он все же умрет, поскольку технология к тому моменту еще не достигнет нужного уровня», – подчеркнул ученый.

При этом Кордейро пояснил, что в случае достижения вечной жизни людям не стоит опасаться перенаселения Земли, так как к тому моменту человечество начнет колонизировать другие планеты.

Сан-Франциско, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Франциско. Другие новости 18.09.17

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