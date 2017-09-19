Ученые определили происхождение радиоактивных частиц в Енисее

Ученые Красноярского научного центра, Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева (Новосибирск) и Норвежского университета наук о жизни провели детальные исследования более 200 радиоактивных частиц, обнаруженных в речных долинах Енисея с 1995 по 2016 годы, сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири»

«В бассейне реки обнаружены как частицы, содержащие цезий, стронций, плутоний и америций и ассоциирующиеся с ядерным топливом, так и активационные частицы, содержащие кобальт и европий, связанные с возможной коррозией материалов в ядре реактора и на управляющих стержнях», – говорится в сообщении. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Международный коллектив ученых детально проанализировал методами сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа и спектрометрии более 200 обнаруженных в ходе многолетних экспедиций частиц. Это позволило датировать частицы и сделать предположения об источниках их происхождения.

«Более точные измерения, выполненные в сотрудничестве с коллегами из Норвегии, позволили выделить три временных интервала «рождения» частиц. На основании анализа соотношения изотопов цезия мы определили, что наиболее вероятные периоды образования частиц это 1964-1969, 1972-1975 и 1983-1985 годы», – рассказал заведующий лабораторией радиоэкологии Института биофизики Александр Болсуновский.

Отмечается, что природные нерадиоактивные изотопы европия используются для контроля работы ядерных реакторов в управляющих или компенсационных стержнях. В ходе облучения происходит образование радиоактивных изотопов европия с относительно небольшим временем полураспада – около 13 лет. Кобальт также приобретает радиоактивность после интенсивного облучения. Он может присутствовать в небольших количествах в нержавеющей стали, используемой для создания ядерных реакторов. В случае коррозии материала и попадания частиц с активированным кобальтом в водяной контур охлаждения реактора, радиоактивные частицы могут вымываться в окружающую среду. Попадая в водную экосистему, частицы могут оседать в донных отложениях или переноситься течениями, что может представлять точечную опасность для биологических объектов.

«Частицы представляют собой точечные источники радиоактивного облучения. В случае попадания в пищеварительный тракт или дыхательные органы, или просто прилипания к поверхности, они могут представлять определенную опасность для обитателей водной экосистемы. Нас в первую очередь интересуют долгосрочные последствия присутствия таких частиц в Енисее. Взаимодействуют ли они с растениями и животными, возможен ли перенос радиоактивных частиц по трофической цепочке от растений, например, к рыбам?», – пояснил Болсуновский.

Исследования радиоактивных частиц Енисея проводились в рамках финансового контракта с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 18.09.17

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