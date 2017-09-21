Астрономы обнаружили новый вид бинарного астероида

Астрономы обнаружили уникальный астероид, который привлек их внимание своей странностью. Космический странник самопроизвольно развалился на части и начал пылить, как комета. Данное открытие позволит узнать новые механизмы эволюции астероидов и Солнечной системы. Объект, оказавшийся бинарным астероидом получил имя 288P.

Ученые отмечают, что кометы проводят большую часть своей жизни на далеких, холодных окраинах Солнечной системы. Приближаясь к Солнцу по длинным эллиптическим орбитам, они начинают нагреваться, из-за чего с их поверхности начинают испарятся замороженные газы и вода, которые и образуют хвост, заметный с Земли.

Хотя астероиды нередко имеют сопоставимые размеры, считаются относительно спокойными телами, так как не меняют свои свойства. Однако в последние годы в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера все чаще удается обнаружить так называемые активные астероиды.

Как пишет «Газета.ру», причин, по которым эти тела выбрасывают в окружающее пространство пыль и газ, может быть несколько. Некоторые объекты начинают терять собственное вещество из-за своего вращения, другие – в результате ударов по ним других более мелких тел. Несмотря на то, что к настоящему моменту ученым известно порядка двадцати подобных объектов, объект 288P оказался куда более экзотическим, так как состоит из двух отдельных частей, вращающихся вокруг общего центра масс и испаряет в космическое пространство вещества.

По словам Джессики Агарвал из Института изучения Солнечной системы Общества Макса Планка (Германия), автора статьи на эту тему в журнале Nature, ученые узнали о 288P еще в 2011 году. Уже тогда на снимках, сделанных орбитальным телескопом Hubble, астрономы заметили пылевую активность астероида. Однако большое расстояние не позволяло изучить его форму и особенности.

Когда астероид сблизился с Землей, удалось выяснить, что каждая из компонент астероида имеет в диаметре около километра. Расчет показал, что части сильно разнесены друг от друга: они вращаются вокруг общего центра масс по вытянутым орбитам, и расстояние между ними достигает ста километров. Такие орбитальные характристики отличают эту систему от всех других известных двойных астероидов. Тот факт, что 288P всегда становится активным по мере приближения к Солнцу, указывает на то, что причиной такой активности являются испаряющиеся с поверхности газы.

По мнению ученых, изначально более крупный астероид мог стать нестабильным из-за собственного быстрого вращения. В пользу этой версии говорит факт, что орбиты двух тел лежат вне плоскости их вращения вокруг Солнца. Газ, вырывающийся из недр, и испаряющийся в космическое пространство, изменял орбитальный момент тел, заставляя их расходиться все дальше друг от друга. «Если это так, то его открытие может кардинально изменить наше понимание того, как эволюционируют астероиды, как быстро они разваливаются, и меняют свои размеры», – пояснила Агарвал. Новый тип астероидов поможет ученым ответить на многие фундаментальные вопросы, в частности – осталась ли на объектах Главного пояса астероидов до настоящего времени вода, и где именно.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.09.17

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