Изобретено устройство, определяющее паленую водку в закрытой бутылке

Британские ученые сконструировали аппарат, который способен определить качество алкоголя в закупоренной бутылке. Детектор может точно указать, есть ли в спиртном метанол, а также различает известные бренды виски.

Прибор разработан исследователями из Манчестерского университета в Великобритании, сообщает сайт Phys.org. Работа аппарата основана на рамановской спектроскопии. Лазерный луч проходит через вещество и любые изменения в частоте излучения указывают на состав продукта.

Дело в том, что некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта, в результате чего они либо теряют, либо приобретают дополнительную энергию. Ученые отделяют эти частицы от других фотонов и изучают их спектр.

Детектор испытали на 150 марках различного алкоголя, в том числе на виски, роме, водке и джине. Напитки находились в закрытых бутылках, изготовленных из различного стекла. После этого ученые открыли тару и добавили метанол. Аппарат справился с задачей и без труда определил опасное для здоровья вещество в составе напитков.

Манчестер, Служба информации РИА «Новый День»

Манчестер. Другие новости 21.09.17

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