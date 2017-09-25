Астрономы нашли «Звезду смерти», пожирающую подобные Земле планеты

Американские астрономы обнаружили звезду, которая, по предположениям ученых, поглотила несколько планет, подобных Земле. «Прожорливое» светило получило имя древнегреческого бога Кроноса, который поедал своих детей. Исследование опубликовано в журнале New Scientist.

Астрофизики из Обсерватории Карнеги обратили внимание на две очень схожие звезды – HD 240430 и HD 240429, которые расположение примерно в 320 световых годах от Земли и на расстоянии в два световых года друг от друга. Состав звезд был очень разным, так в первой из них содержится заметно больше химических элементов тяжелее водорода и гелия, чем во второй.

Светила зародились примерно в одно время, то есть около четырех миллиардов лет назад, потому различия в составе нельзя объяснить «происхождением». По мнению исследователей, одна из звезд поглотила более 12 планет, подобных Земле, огромное число астероидов или несколько каменистых «супер-Земель».

Астрономы прозвали звезду, пожирающую планеты на ее орбите, Кроносом, в честь божества древнегреческой мифологии. Согласно легенде Кронос пожирал своих детей, так как согласно пророчеству один из отпрысков должен был свергнуть его, что и осуществил известный всем Зевс.

Пасадена, Служба информации РИА «Новый День»

Пасадена. Другие новости 25.09.17

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