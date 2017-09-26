Рэпер из США собирает деньги, чтобы доказать, что Земля плоская

Американский хип-хоп-исполнитель Бобби Рэй Симонс, известный под псевдонимом B.o.B, собирает деньги, чтобы доказать всему миру, что Земля имеет форму тарелки.

Музыкант еще в 2016 году заявил, что ученые всей планеты лгут на тему шарообразности Земли. «Примерное расстояние между городами на горизонте – 16 миль. Где изгиб? Объясните, пожалуйста», – написал тогда Бобби Рэй в своем микроблоге.

Чтобы доказать свою правоту, рэпер решил собрать средства на постройку и запуск в космос спутников. На это, по подсчетам музыканта, нужно 200 тысяч долларов. Пока ему удалось скопить 596 долларов пожертвований, сообщает портал о звездах музыки NME.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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