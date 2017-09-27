Ученые: голуби думают быстрее людей

Ученые провели эксперимент, призванный определить скорость определения приоритетной задачи у голубей и людей. Выяснилось, что облюбовавшие города сизари способны переключаются с одной задачи на другую быстрее разумного человека.

Исследование проводили биологи из Рурского университета. Они пришли к выводу, что голуби думают быстрее людей. Выводы исследователи сделали на основе результатов эксперимента, в котором принимали участие птицы и люди. Подопытным предлагалось выполнить многозадачное упражнение, в ходе чего требовалось быстро переключаться с одного дела на другое. Выяснилось, что голуби тратят на это в среднем на 250 миллисекунд меньше, чем люди.

Этологиполагают, что суперреакция пернатых обеспечивается плотным расположением нейронов в маленькой птичьей голове, передает Science Daily.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 27.09.17

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