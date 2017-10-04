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Ученые добыли электричество из слез и слюны

Ученые добыли электричество из слез и слюны

Ирландские ученые пришли к выводу, что электрический ток можно выработать из слез и слюны млекопитающих. Открытие может быть использовано в медицине, чтобы заменить токсичные вещества, например, в элементах питания кардиостимуляторов.

Главной целью ученых из Лимерекского университета стали пьезоэлектрические свойства фермента лизоцима. Поместив кристаллы данного вещества между стекол, исследователи измерили полученный разряд электричества. Выяснилось, что потенциал белков в выработке тока равен показателям кварца, пишет издание Applied Physics Letters.

Лизоцим, как утверждают специалисты, есть в значительном количестве в слезах, молоке и слюне млекопитающих, а также в яичных белках.

Пьезоэффект фермента открывает широкие горизонты применения в медицине. Лизоцим – это биологический нетоксичный материал и может стать заменой свинцу в элементах питания кардиостимуляторов. Кроме того, его можно использовать для создания электроактивных и антимикробных покрытий для медицинских имплантатов.

Дублин, Служба информации РИА «Новый День»

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