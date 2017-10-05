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Ученые: Самая полезная пресноводная рыба в мире обитает в Красноярском крае

Ученые: Самая полезная пресноводная рыба в мире обитает в Красноярском крае
Фото: Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Енисейский омуль и сиг из таймырского озера Собачье – самые богатые по количеству полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (ПНЖК) среди всех исследованных пресноводных рыб мира. К таким выводам пришли ученые Федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН вместе с коллегами из Сибирского федерального университета и нескольких академических институтов. Они исследовали содержание ПНЖК в промысловых видах сиговых рыб, выросших в естественных условиях, а затем сравнили результаты измерений с массивом мировых данных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, омега-3 жирные кислоты являются одним из необходимых компонентов рациона человека. Рекомендуемая для здорового питания и снижения риска сердечно-сосудистых и нервных заболеваний доза ПНЖК составляет 1 грамм в сутки. Важно, что жирные кислоты непрерывно расходуются организмом, и их нужно потреблять постоянно.

Как отмечается в официальном издании СО РАН «Наука в Сибири», основным источником ПНЖК для человека служит рыба. Оказывается, лучше остальных живых существ омега-3 кислоты синтезируют одноклеточные водоросли, которыми питаются рачки. Их в свою очередь поедают рыбы, которые и накапливают полезные вещества в теле. Синтез ПНЖК в сухопутных системах идет крайне медленно. Потому восполнить суточную дозу омега-3 соединений, потребляя наземные растения и животных невозможно.

Между тем, подчеркивают ученые, не всякая рыба помогает восполнить дефицит жирных кислот. Считается, что морские виды богаче ПНЖК, чем пресноводные. При этом даже у обитателей моря наблюдается большой разброс в удельном содержании полезных кислот в организме.

В опубликованном на днях исследовании российских ученых утверждается, что енисейский омуль и сиг из таймырского озера Собачье приближаются по своим показателям к самым богатым по ПНЖК рыбам. Среди исследованных пресноводных и мигрирующих из пресных вод в морские рыб они являются чемпионами. В омуле находится 17,6 миллиграммов омега-3 кислот на грамм биомассы, в сиге из таймырского озера – 16,6.

«Не всегда у населения есть возможность потреблять дары моря. При этом многие пресноводные виды настолько бедны ПНЖК, что даже килограмм продукта не восполнит суточную норму. В нашей же северной рыбе омега-3 соединений очень много. Если взять среди них виды-рекордсмены, то всего лишь 50-60 граммов рыбы в день покроют рекомендуемую медиками потребность. Такое богатство связано с особыми условиями жизни этих видов – природные, часто не тронутые человеком экосистемы с разнообразной кормовой базой. Мы выяснили, что те же самые виды, обитающие в других условиях, могут иметь в своем организме мало полезных кислот», – пояснил руководитель работ, заместитель директора Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН, заведующий кафедрой СФУ доктор биологических наук Михаил Гладышев.

Ученые отмечают, что сегодня на российские прилавки попадает все больше рыбы и других морепродуктов не из чистых природных водоемов, а из искусственных садков или загрязненных вод Юго-Восточной Азии. Качество такой продукции не всегда высокое. Во многом это связано с не полным пониманием причин, объясняющих разброс показателей пищевой ценности организмов. Коллектив исследователей планирует выработать конкретные рекомендации для производителей и потребителей рыбы, которые смогут повысить качество питания и сохранить здоровье населения, а также выявить биохимически особо ценные виды, пригодные для разведения в аквакультуре.

Красноярск, Иван Гридин

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