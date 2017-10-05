Ученые создали саморастворяющийся клей для ран

Ученым удалось создать клей для ран, благодаря которому можно будет не прибегать к наложению швов, что особенно актуально при оперировании внутренних органов, например, сердца или легких, а также для сосудистой хирургии. Статья о разработке опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Для скрепления краев раны, хирурги обычно накладывают швы. Однако данный метод не всегда подходит для операций на внутренних органах по ряду причин. Прежде всего, повышается риск инфицирования раневой поверхности, проколы от хирургической иглы повреждают такие нежные ткани, таких органов, как легкие, печень. Потому операции на паренхиме проводятся с использованием плазменного или лазерного скальпеля, которые прижигают раневую поверхность, останавливая кровотечение. Кроме того, такие органы, как легкие или сердце, находятся в непрерывном движении, что весьма усложняет задачу по наложению швов.

Как пишет «Газета.ру», основой для клея послужил эластин – белок, содержащийся в соединительной ткани человека. Он способен растягиваться в несколько раз, сохраняя при этом форму. Исследователи создали несколько образцов клея с разной степенью эластичности и протестировали сначала на крысах, а потом на свиньях. Клей оказался весьма эффективен при повреждении легких и сосудов. Спустя некоторое время он бесследно рассасывался, не оказывая никакого токсичного воздействия.

Исследователи предполагают, что их изобретение будет весьма полезно в хирургии, а также в травматологии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.10.17

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