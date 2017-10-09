Томские ученые изготовили искусственные кости с помощью агар-агара

Ученые химического факультета Томского государственного университета (ТГУ) запатентовали метод синтеза основного минерального компонента костной ткани, который позволит приблизить искусственную кость к ее природному аналогу. Об этом открытии сообщили в пресс-службе вуза.

«Чтобы обеспечить основному минеральному компоненту костной ткани – гидроксиапатиту – нужную пористость, ученые изобрели новый способ синтеза этого порошка в микроволновом поле с использованием растительного желатина (агар-агар – прим. ред.), который делают из морских водорослей. Желатин выгорает под воздействием высоких температур, после чего в материале остаются поры», – рассказали в ТГУ.

Отмечается, что наличие пор способствует лучшему прорастанию костной ткани сквозь имплант и повышает биосовместимость синтетического материала с родными тканями человека. Как рассказал доцент кафедры неорганической химии ТГУ Наталья Коротченко, СВЧ-излучение быстро и равномерно нагревает облучаемый образец, благодаря чему процесс синтеза гидроксиапатита требует меньших временных и энергетических затрат.

В ТГУ также научились модифицировать гидроксиапатит с помощью введения в его структуру ионов различных элементов. Так, например, присутствие ионов серебра повышает антибактериальные свойства материала, а силикат-ион способствует повышению совместимости живой кости с имплантом.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 09.10.17

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