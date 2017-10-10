Голландцы решили использовать ворон для сбора окурков на улицах

Голландцы нашли оригинальный способ сбора окурков с улиц городов и запустили open-source проект Crowbar. Идея заключается в том, чтобы обучить ворон собирать окурки и обменивать их на еду в специальных open-source кормушках. По оценкам экспертов, ежегодно люди скуривают 4,5 трлн сигарет, но окурки далеко не всегда выбрасывают в урны. Только в Нидерландах каждый год на улицы попадает более 6 млрд окурков.

Кормушка Crowbar – автоматическое устройство, которое обучает ворон собирать окурки и кормит их в качестве «благодарности» за работу. После того как ворона бросит окурок в нижнюю часть устройства, камера определяет, действительно ли это сигаретный фильтр. Если это так, то устройство выдает птице угощение.

Фото: Crowdedcities.com

Инженеры уже собрали устройство. В ближайшее время они намерены протестировать его в реальных условиях. Исследователи считают, что необходимо обучить лишь одну единственную птицу приносить окурки в обмен на еду. Тогда знание о новом способе добычи пищи начнет распространяться среди ворон в геометрической прогрессии, пишет Geektimes.ru.

Орнитологи отмечают, что манипуляционные способности ворон вполне сопоставимы с низшими приматами. В связи с этим есть опасения, что высокий интеллект этих птиц позволит им придумать, как обмануть кормушку и добывать из неё еду более простым способом, то есть без окурков.

Фото: Crowdedcities.com

Кроме того, пока неясно, будет ли птица, которая научилась добывать пищу в обмен на окурки, делиться этим знанием с сородичами или сохранит секрет при себе. С другой стороны, учёные доказали, что вороны успешно обучаются новым навыкам, наблюдая за своими собратьями, так что вряд ли самой умной вороне удастся сохранить тайну, разве что соблюдая исключительные меры конспирации.

Есть ещё некоторая опасность, что если на улицах закончатся окурки, то вороны начнут забирать сигареты у людей или преследовать курящих граждан – и подхватывать окурки на лету. Но вероятность этого не слишком велика. Всё-таки окурков на улицах им должно хватить для обмена на пропитание.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 10.10.17

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