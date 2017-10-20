Европейские ученые раскрыли загадку вспышек на Луне

Астрономы разгадали тайну вспышек, которые периодически возникают на поверхности Луны. По словам ученых, кратковременное свечение является следствием столкновения спутника Земли с микрометеоритами. Результаты исследования были представлены на конференции DPS в Прово, США.

Планетологи Европейского космического агентства следили за Луной с 1,2 метрового телескопа, установленного в обсерватории Крионери в Греции. В рамках проекта телескоп оснастили сверхбыстрыми камерами высокого разрешения, способными видеть следы падений даже самых небольших объектов на Луну, передает РИА «Новости».

В ходе наблюдений удалось установить, что в момент вспышки поверхность планеты разогревается до температуры в 1500-3000 градусов Кельвина. Это подтверждает версию о том, что Луну «бомбят» небольшие астероиды. По предположению ученых, вес небесных тел составляет лишь несколько сотен грамм или пару килограмм.

Метеориты, которые становятся причиной вспышек на Луне, могут быть размером с типичный земной булыжник, но также могут быть намного больше, если их состав не слишком плотный и напоминает состав кометы, состоящей почти полностью из льда.

Стоит отметить, что в последние несколько десятилетий внимание астрономов всего мира приковано к околоземным астероидам. Ученые проводят их своеобразную космическую «перепись», чтобы понять, представляют ли эти метеориты опасность для человечества.

Прово, Зоя Осколкова

Прово. Другие новости 20.10.17

Ученые: оральный секс грозит мужчинам онкологией. / Ученые опасаются губительного для всего живого метеоритного дождя. / Ученые назвали причину гибели Древнего Египта. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»