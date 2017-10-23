Ученые нашли слова-маркеры, чтобы распознать ложь женщин

Исследователи США выяснили, какие слова чаще всего употребляют женщины, когда хотят обмануть собеседника. Примечательно, что у мужчин отличить ложь от правды в письменной речи практически невозможно.

Ученые проанализировали статистику мобильного приложения, в котором 1703 участникам эксперимента было предложено оценить правдивость сообщений мужчин и женщин, пишет британское издание The Times.

Выяснилось, что представительницы прекрасного пола используют больше слов, чтобы ввести собеседника в заблуждение – 9,2 слова в лживом высказывании против 8 в правдивом. Они отвечают уклончиво, используя наречие «возможно», местоимение «я» и глагол «стараться».

С мужчинами все оказалось несколько сложнее, так как отличить ложь от правды в их письменной речи практически невозможно. Мало характерных слов-маркеров, а длина «честного» сообщения равна длине «лживого».

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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