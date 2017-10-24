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Вторник, 24 октября 2017, 10:34 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Ученые США изобрели прибор, помогающий быстрее думать

Ученые США изобрели прибор, помогающий быстрее думать

Американские ученые изобрели устройство, которое увеличивает уровень интеллекта на 40%. Новинку испытали на обезьянах, которые показали удивительную сообразительность. Прибор готовятся испытать на военнослужащих.

Устройство представляет собой головной убор, оказывающий неинвазивное воздействие электрическим током на переднюю часть лобных долей головного мозга. По словам ученых, именно эта часть отвечает за исполнительные функции, такие как принятие решений, когнитивный контроль и поиск контекстной памяти, пишет Daily Mail.

Прибор опробовали на макаках. До стимуляции мозга устройством животные на поиски награды по ассоциациям между визуальным стимулом и реальным местом тратили около 15 секунд, то после применения аппарата – всего две.

Специалисты готовятся испытать устройство, повышающее уровень интеллекта, на военных армии США. В настоящее время ученые ожидают одобрения Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона.

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