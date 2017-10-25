Ученые: большую часть времени мозг человека работает на «автопилоте»

Британские нейробиологи утверждают, что большую часть жизни человеческий мозг работает на «автопилоте». В такие моменты работу серого вещества контролирует сеть пассивного режима. Как правило, это происходит в то время, когда человек занят привычными делами или отдыхает.

И хотя ученые до конца не могут объяснить принципы работы человеческого мозга, в ходе экспериментов они пришли к выводу, что выполняя определенные действия, главный орган управления телом находится в пассивном режиме. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Участники эксперимента играли в простую карточную игру, в это время ученые с помощью томографа фиксировали изменения активности тех или иных долей мозга. Когда правила игры не были понятны человеку, мозг испытуемых демонстрировал паттерны активности, однако когда подопытный понимал, по какому принципу нужно выкладывать карты, включалась пассивная сеть нейронов или так называемый «автопилот».

Исследователи считают, что подобное переключение происходит, когда люди приступают к рутинным делам, которые им хорошо знакомы, например, вождение автомобиля, езда на велосипеде или прогулка по знакомому маршруту. При этом внезапное включение внимания может помешать выполнению простой задачи.

Кембридж, Зоя Осколкова

Кембридж. Другие новости 25.10.17

В Индонезии обнаружили «инопланетную» тварь. / Россия: Луна будет наша!. / Ученые: Хочешь стать полиглотом? Водка в помощь!. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»