Уфологи нашли на Марсе гигантский сперматозоид

Британский уфолог Мари, которая ведет на YouTube канал о странных явлениях, обнаруженных в космосе, нашла на Марсе гигантский НЛО в виде сперматозоида.

Женщина воспользовалась программой Google Mars, в которой на поверхности Красной планеты увидела нечто, напоминающее мужские половые клетки. Исследователь предположила, что это может быть корабль инопланетян, который использует свой длинный хвост для подзарядки солнечными лучами.

По другой версии, странный объект может быть космическим животным по типу тех, кто обитают в морях и океанах на Земле.

Пользователи не разделили мнение уфолога. Многие считают, что на фото с Марса изображен ручей, который теряется струйкой в песке. Другие предполагают, что это действительно комический корабль пришельцев. Подобный объект более двадцати лет назад зафиксировали на камеру астронавты шаттла «Колумбия».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.10.17

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