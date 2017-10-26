В Канаде обнаружили восьминогого одноглазого монстра

Канадские ученые сделали открытие в водах острова Виктория, входящего в состав Канадского Арктического архипелага. Они обнаружили ранее неизвестный науке вид членистоногих. Они отнесли его к роду Monstrillopsis, сообщает National Geographic.

Создание поймали на глубине 63 метра. Ученые рассказали, что оно относится к планктону и достигает в длину два миллиметра. У существа насчитывается восемь ног и один глаз. Примечательно, что рот у создание отсутствует, но имеются два усика.

Членистоногое получило имя Monstrillopsis planifrons, что можно перевести с латыни как «плоскоголовый монстр». Исследователи отметили, что новый вид схож с известным науке Monstrillopsis dubia, однако отличается пропорциями и бугристостью тела. Как рассказала ведущий автор исследования Аурели Делафорга, существо может служить доказательством того, что Арктика хранит в себе множество тайн, которые еще предстоит открыть.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 26.10.17

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