NASA: В космосе происходят взрывные изменения ДНК

В NASA считают, что пребывание в космосе может само по себе значительно менять генетический код человека. Исследователи намерены проверить, насколько серьезное действие способна оказать на ДНК человека космическая среда.

Для этого они намерены использовать два образца, полученные от двух астронавтов-близнецов: Скотта Келли, который многократно бывал в космосе, и его брата Марка, которому не так повезло в космической карьере.

Как оказалось, гены Скотта Келли изменились в космосе в результате метилирования. Выяснилось, что генетический код человека работает в космосе иначе, чем на Земле, и ученые хотят понять, в чем суть этих изменений, сообщает «Ньюинформ».

«Одно из наиболее захватывающих наблюдений, которые мы провели изучая человеческие гены, это то как они ведут себя в космосе. Их реакция подобна взрыву фейерверка. Она включается немедленно, как только человек покидает земную атмосферу», – рассказал глава исследовательского проекта Крис Мейсон.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.10.17

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