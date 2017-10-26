Ученые создали принципиально новый 3D-принтер для печати еды

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме разработали принципиально новый пищевой 3D-принтер. Аппарат способен превращать наноцеллюлозу с белками, углеводами и жирами в безопасные и питательные продукты для диабетиков, спортсменов и вегетарианцев.

На сегодняшний день изобретение Одеда Шосейова и Идо Браславски печатает лишь тесто, но потенциально способно на гораздо большее гастрономическое разнообразие, сообщает 3ders. Сырьем для аддитивной печати служит наноцеллюлоза, натуральное волокно, которое не содержит калорий. Они исследовали его в течение нескольких лет и пришли к выводу, что ферменты пищеварительного тракта человека без труда переваривают его. Шосейов и Браславски намерены смешивать это вещество в картриджах с белками, углеводами, жирами, антиоксидантами и витаминами.

По задумке ученых, 3D-принтеры будут обрабатывать содержимое картриджей инфракрасным лазером, нагревая и придавая форму пищевому сырью согласно выбранной компьютерной программе. Под воздействием температуры наноцеллюлоза связывает ингредиенты, а дополнительная обработка лазером позволяет придать напечатанному блюду вид традиционного: жареного, печеного или приготовленного на гриле. Изобретатели считают, что такая подача поможет людям свыкнуться с мыслью, что они едят синтетическую пищу.

Ученые заявили, что приготовленная на таком принтере еда нужна тем, кто придерживается строгой диеты: вегетарианцам, диабетикам, спортсменам, людям с непереносимостью глютена и аллергиями, всем тем, кто вынужден внимательно следить за тем, что ест. Авторы изобретения сейчас обсуждают с инвесторами возможность коммерциализации процесса печати еды. Если все пойдет по плану, эти 3D-принтеры появятся в ряде заведений общественного питания через пару лет, а на домашних кухнях – лет через пять.

Новую концепцию питания «все-в-одном» продвигает Soylent, производитель растворимого порошка, содержащего, по заверениям компании, все необходимые человеку питательные вещества. Как пишет «Хайтек», недавно из-за нормативных проблем власти Канады запретили продажу этого заменителя еды на территории страны.

Иерусалим, Иван Гридин

Иерусалим. Другие новости 26.10.17

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