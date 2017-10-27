Останки неизвестной твари выбросило на побережье Аляски

На отдаленном пляже залива Бернерса на Аляске местный житель Бьорн Дилем обнаружил останки неизвестного морского существа, пишет The Sun. По словам мужчины, объект превышал метр в длину и состоял из нескольких продолговатых частей белого цвета. От него пахло аммиаком и нечищеным трюмом, в котором хранили рыбу.

Бьорн рассказал, что поначалу подумал, что обнаружил ската, но при ближайшем изучении объекта, понял, что находка является внутренностями или частями более крупного существа. Эксперты полагают, что без взятия проб не могут определить природу находки, но предположили, что объект может быть необычно крупной печенью тихоокеанской полярной акулы.

Скептики на это заявляют, что останки существа, обитающего на глубинах около двух километров не могли быть выброшены на берег в совершенно нетронутом хищниками и падальщиками виде. Тихоокеанские полярные акулы могут превышать в длину более семи метров. Они питаются гигантскими осьминогами, лососем и иными мелкими существами. Этот вид рыбы не представляет интереса для коммерческого промысла.

Фото: The Sun

По мнению наблюдателей, останки также могут являться щупальцами гигантского кальмара, но без заключения экспертов говорить об этом рано.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.10.17

Всероссийский запрос: гнать всех – и «либералов», и «патриотов». / Ученые создали принципиально новый 3D-принтер для печати еды. / На видео NASA обнаружили заслонившую Солнце таинственную планету. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»