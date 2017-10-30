Астроном: Солнечную систему покинула вторая звезда

Канадский ученый Жиль Кутюр с помощью компьютерной модели выявил существование второго Солнца. Однако небесное тело покинуло Солнечную систему и оставило после себя гравитационное возмущение.

Астроном из Университета Квебека в Монреале предположил, что блуждающая звезда, некогда побывавшая в Солнечной системе, имеет массу в два раз легче нашего светила и летит со скоростью 25-100 километров в секунду, сообщает библиотека препринтов arXiv.org.

Проникновение звезды в Солнечную систему могло привести к аномальным изменениям эксцентриситета или параметра вытянутости орбиты небесного тела, расположенного в поясе Койпера, что за пределами орбиты Нептуна.

Астроном уверен, что изменения траекторий движения транснептуновых объектов говорят не о наличии девятой планеты, а о гравитационном возмущении, вызванном блуждающей звездой.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 30.10.17

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