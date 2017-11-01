Астрономы нашли «планету-монстр», опровергающую теорию

Группа ученых обнаружила планету на орбите красного карлика, существование которой противоречит представлениям человечества о возникновении небесных тел.

Гигантская планета-монстр получила название NGTS-1b, она располагается в созвездии Голубя в 600 световых годах от Земли, передает EurekAlert результаты исследования астрономов из университета Уорвика.

Примечательно то, что газовый гигант всего в два раза меньше звезды, вокруг которой он вращается. Расстояние до светила составляет лишь 3% от расстояния между Землей и Солнцем.

До обнаружения NGTS-1b астрономы считали, что маленькие звезды могут формировать поблизости только твердые планеты, для возникновения на их орбите газовых гигантов у светил не хватает материалов. Таким образом NGTS-1b опровергает теоретические представления ученых.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 31.10.17

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