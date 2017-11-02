NASA обнаружило 20 планет-двойников Земли

Специалисты NASA с помощью телескопа «Кеплер» обнаружили 20 планет, которые похожи на Землю. По мнению ученых, параметры этих планет настолько соответствуют земным, что на них может зародиться жизнь.

Группа исследователей NASA проанализировала около 2 тысяч планет за пределами Солнечной системы, среди них ученые выделили около двух десятков небесных тел, которые являются потенциальными двойниками Земли, говорится в заявлении космического агентства.

Обнаружить планеты удалось, благодаря новому методу анализа снимков, в рамках которого анализировалось изменение яркости звезд на протяжении достаточно долгого времени. Ранее космические тела не позволял заметить шум образованных на светилах пятен.

Из двадцати экзопланет наибольший интерес представляет KOI-7923.01. По мнению ученых, именно на ней вероятнее всего может существовать жизнь. Астрономы установили, что планета имеет почти такую же массу, как Земля, однако климат на ней более суровый. KOI-7923.01 совершает полный оборот вокруг своей звезды за 395 земных дней.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 01.11.17

Уфолог рассказал о древнем послании пришельцев и их скором визите. / Очередной конец света назначен на ноябрь. / Астрономы нашли «планету-монстр», опровергающую теорию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»