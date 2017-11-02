Невесомость оказалась смертельно опасной для человека

Международная группа ученых выявила новую опасность, которая возникает из-за долгого пребывания в космическом пространстве. Невесомость негативно сказывается на работе мозга. Решить проблему поможет искусственная гравитация.

Ученые из США, Германии и Китая изучили состояние добровольцев, которые провели три месяца в условиях микрогравитации, а также исследовали 34 астронавта. Специалисты пришли к выводу, что продолжительное нахождение в невесомости приводит необратимым последствиям в человеческом мозге, пишет The Telegraph.

Космические полеты вызывают изменения внутричерепного давления. В результате нарушается работа памяти, деградируют области мозга, отвечающие за планирование, организацию и фокусировку. Кроме того, микрогравитация влияет на просоциальное поведение человека, а именно, командную работу.

По словам экспертов, это приводит к тому, что искажается восприятие человека, он теряет способность проводить простые эксперименты, не может видеть на близком расстоянии.

Известно, что невесомость негативно действует на опорно-двигательный аппарат, чтобы справиться с этой проблемой, для космонавтов разработали специальные костюмы с множеством резинок, которые заставляют мышцы работать. Решить задачу деградации мозга поможет создание космических кораблей с искусственной гравитацией.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 02.11.17

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