Астрономы: Земле угрожает невидимая черная дыра

Ученые предположили, что в транснептуновом диапазоне обитает черная дыра, которую невозможно обнаружить с помощью телескопов. Объект представляет опасность для Земли, вероятно, именно его принимают за мистическую планету Нибиру.

Наличие черной дыры в окрестностях Солнечной системы выдают гравитационные аномалии. Так лучи света внезапно преломляются без видимых на то причин. Однако зафиксировать саму черную дыру не способны даже самые мощные человеческие технологии, так как она поглощает все на своем пути, в том числе и свет, пишет ToDay News Ufa.

Астрофизики считают, что загадочная планета Нибиру и есть та сама черная дыра. В отличие от мифической планеты черные дыры представляют реальную опасность для Земли, так как даже объект небольшого радиуса в 10 км способен уничтожить нашу планету.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 02.11.17

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