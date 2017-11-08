Палеонтологи нашли зубы древнейшего предка человека

Британские ученые утверждают, что нашли окаменелые зубы, принадлежавшие крысоподобному существу, которое является прямым предком человека. По словам исследователей, строение зубов помогло древнему зверьку выживать среди хищных динозавров.

Открытие сделал студент Грант Смит из Университета Портсмута в Великобритании. Предположительный возраст окаменелостей – 145 млн лет. Древнейший предполагаемый предок человека напоминал небольшую крысу, он предпочитал бодрствовать ночью, охотясь на насекомых. Ученые считают, что именно зубы роднят древнее млекопитающее с Homo sapiens, передает РИА «Новости».

«Эти зубы были необычно «продвинутыми» для своего времени – они могли разрезать пищу на кусочки, пронзать и дробить ее. Высокая степень их износа говорит о том, что их обладатель дожил до почтенного возраста. Это, скорее всего, было сделать не так-то просто, учитывая, что соседями этих существ были хищные динозавры», – говорят исследователи.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 08.11.17

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