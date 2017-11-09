Астрономы открыли бессмертную звезду-зомби

В созвездии Большой Медведицы американские астрономы обнаружили звезду, которая пережила как минимум два взрыва сверхновой. Ученые прозвали уникальное небесное тело звездой-зомби.

Объект iPTF14hls, расположенный в 400 млн световых лет от Земли, был открыт еще три года назад. Тогда звезда взорвалась сверхновой, специалисты наблюдали за небесным телом, ожидая, что оно потускнеет. Однако звезда продолжала сиять спустя 100 дней, через три года она все еще не потухла. Затем ученые обнаружили остатки другой сверхновой, вспыхнувшей 50-70 лет назад, пишет журнал Nature.

Пережившая два взрыва звезда поставила астрономов в тупик. Ранее они не сталкивались с подобными явлениями. Уникальный объект окрестили звездой-зомби.

Ученые предполагают, что iPTF14hls относится к классу «пульсирующих парно-нестабильных сверхновых» – это газовые гиганты, которые могут взрываться постепенно. Чтобы точнее говорить о природе этого явления, астрономам предстоит отыскать в космосе аналогичные объекты.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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