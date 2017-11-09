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Четверг, 9 ноября 2017, 16:21 мск

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Наука

Американские ученые вживляют части мозга человека крысам

Американские ученые вживляют части мозга человека крысам

Ученые обеспокоены экспериментами нейрохирургов, которые вживили органоиды человеческого мозга в лабораторных крыс. Исследователи надеются найти новые способы лечения различных заболеваний. Однако научное сообщество волнует вопрос, что потом делать с разумными мышами.

Пересадку подопытным животным мини-версий отдельных областей человеческого мозга, выращенных из стволовых клеток, осуществили нейрохирурги Пенсильванского университета. Двухмиллиметровые органоиды выжили в течение двух месяцев, пишет медицинский журнал STAT.

По словам исследователей, в дальнейшем подобные вмешательства помогут найти возможность лечения черепно-мозговых травм, инсульта, шизофрении и аутизма.

Имплантация пусть и искусственно выращенных частей человеческого мозга крысам взволновала ученых. В частности, полемику породила этическая сторона дела

В настоящее время введен запрет на вживление стволовых клеток в эмбрионы позвоночных. В случае с пересадкой мини-мозгов лабораторным мышам главной проблемой является то, что потом делать с грызунами с человеческим сознанием.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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