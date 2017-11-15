Ученые: континенты образовались от удара другой планеты о Землю

Американские ученые сформулировали новую теорию возникновения континентов на Земле. Они считают, что единый континент Родиния распался на части из-за удара планеты-пришельца.

По словам астрофизиков, глобальная катастрофа произошла около 750 миллионов лет назад. Экзопланета, по массе и размерам сравнимая с Марсом, врезалась в Землю в районе плато Колорадо. В результате суперконтинент Родиния, представлявший в то время единый участок суши, окруженный океаном Мировия, развалился на куски, сообщается на сайте arXiv.org

Ученые предполагают, что столкновение Земли с планетой-пришельцем произошло в тот момент, когда Солнечная система проходила через один из рукавов галактики Млечный Путь.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 14.11.17

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