Астрономы: Землю «бомбардирует» антиматерия из неизвестного источника

Ученые пытаются выяснить источник, который «обстреливает» Землю частицами антиматерии. Теория о том, что причиной космической «бомбардировки» могут быть два ближайших пульсара, не подтвердилась. Потому специалисты предполагают, что к этому причастна темная материя.

Высокоэнергитичные позитроны на околоземной орбите были обнаружены в 2008 году детектором PAMELA, запущенным на орбиту специалистами России и Италии. Происхождение антиматерии определить не удалось из-за ее хаотичного расположения.

Астрофизики предположили, что источником частиц могут быть два ближайших к Земле пульсара. Однако изучение космических объектов эту теорию не подтвердило. Концентрация гамма-лучей у пульсаров оказалась недостаточной, говорится в исследовании, опубликованном журналом Science.

Астрономы намерены проверить еще несколько теорий, но они не исключают и «экзотический» вариант происхождения антиматерии – источником «лишних» позитронов высоких энергий может быть темная материя.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 17.11.17

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