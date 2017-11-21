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Вторник, 21 ноября 2017, 10:17 мск

Наука

Ученые нашли способ борьбы со старческим слабоумием

Ученые нашли способ борьбы со старческим слабоумием

Американские ученые выяснили, каким способом можно остановить старение мозга. Для этого специалисты 10 лет наблюдали за пожилыми людьми, которые тренировали когнитивные способности, сообщает Science Alert.

В долговременном исследовании приняли участие 2802 пожилых человека в возрасте до 84 лет. Добровольцев разделили на четыре группы. Участники первой группы не делали никаких упражнений, остальные три группы тренировали память, логику или скорость обработки информации. В течение 10 лет ученые проводили оценку когнитивных способностей добровольцев.

До конца эксперимента дошли менее половины участников. Выяснилось, что у тех, кто тренировал скорость обработки данных на 29% ниже риск развития деменции. При этом упражнения на логику и память оказались неэффективными.

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