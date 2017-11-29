В Новый год к Земле приблизится астероид размером со стадион

Канадские астрономы заявили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид. Траектория движения тела и необычная форма не позволяют точно определить его размеры. Космический булыжник пролетит мимо нашей планеты на огромной скорости в канун Нового года.

Уже сейчас ученые могут сказать, что космический булыжник, получивший название QL33, больше крупного спортивного стадиона. Вероятно, он может оказаться еще больше, сообщает ToDay News Ufa. Астероид приблизится к Земле 30 декабря 2017 года, он подлетит на расстояние около 5 млн км, что по космическим меркам считается очень близко.

По словам ученых, человечеству сейчас не стоит опасаться, что болид рухнет на Землю. Однако за астероидом необходимо наблюдать, так как его отнесли к группе Аполлонов, в которой находится больше всего потенциально опасных небесных тел.

Кроме того, QL33 может содержать особо устойчивые минералы, которые в случае падения метеорита не сгорят в земной атмосфере.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 29.11.17

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