Любви с первого взгляда не существует, утверждают ученые

Голландские ученые исследовали феномен «любви с первого взгляда» и пришли к выводу, что это все выдумки. То, что люди принимают за внезапное чувство, всего лишь сильное сексуальное влечение, пишет The Independent.

Психологи из Гронингенского университета опросили 396 добровольцев, из которых около 60% женщины. У респондентов узнавали об их отношениях с противоположным полом и показывали фотографии других людей. Участники эксперимента описывали свои чувства, возникающие при первом взгляде на незнакомцев.

Во второй части исследования респонденты ходили на «свидания вслепую». Примечательно, что в этом этапе желание поучаствовать выразили только 32 человека, из них большая часть мужчины. В 49 случаях добровольцы заявили о том, что почувствовали любовь с первого взгляда.

Однако, проанализировав полученные данные, психологи пришли к выводу, что сильные чувства на первых минутах общения возникали у респондентов к внешне привлекательным людям. При этом не оказалось такого свидания, на котором бы «любовь» оказалась взаимной. Потому ученые заключили, что так называемая любовь с первого взгляда – это не что иное, как сильное сексуальное влечение.

Кроме того, участники эксперимента, у которых были близкие отношения, по их словам, родившиеся из-за любви с первого взгляда, считают эту связь более страстной.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 30.11.17

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