Ученые нашли материю «чужих» миров в недрах Земли

Американские исследователи полагают, что на ранней стадии своего развития Земля могла столкнуться с множеством других мелких космических тел. В результате в недрах нашей планеты должна была сохраниться материя, отличная от той, из которой состоит Земля.

Ученые института в Боудера (США) создали компьютерную модель столкновения новорожденной Земли с несколькими неразвитыми планетами. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее считалось, что таких космических аварий было немного, а потому чужеродные материалы имеют долю в размере 0,5% в составе нашей планеты. Однако теперь ученые уверены, что доля горных пород «чужих» миров в недрах Земли не менее 2,5-3%.

По словам исследователей, сила столкновений была не настолько высока, чтобы порвать кору Земли и смешать «чужеродные» породы с земными. Однако удары были мощными, а потому инопланетные материалы могут скрываться очень глубоко.

Ученые предполагают, что в недрах нашей планеты есть области с аномальными долями изотопов различных металлов, их необходимо изучать, чтобы подсчитать, сколько других небесных тел поглотила новорожденная Земля.

Боулдер, Зоя Осколкова

Боулдер. Другие новости 05.12.17

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