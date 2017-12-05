Жирная пища убивает человека на клеточном уровне

Американские ученые с помощью новой технологии увидели, почему насыщенные жиры пагубно влияют на клетки человеческого организма. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Специалисты визуализировали поведение жирных кислот в клетках. Ученые заменили атомы водорода в молекулах жира тяжелым изотопом, а затем пронаблюдали весь процесс поглощения элементарной частицей человеческого организма жирных кислот.

Выяснилось, что лишний жир встраивается в клетку и отвердевает. Так происходит потому, что жесткие и длинные цепи кислот скрепляют молекулы липидов. В здоровой клетке вещества должны находиться в жидком состоянии. Такие липидные бляшки, скапливаясь в большом количестве, в результате разрушают клетку.

Чтобы избежать преждевременной смерти, медики советуют не просто ограничить количество потребляемых насыщенных жиров, но и добавить в рацион ненасыщенные жирные кислоты, которые приводят к растворению липидных бляшек. Такие элементы содержат морепродукты, рыба и орехи.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 05.12.17

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